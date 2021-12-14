С завтрашнего дня, 15 декабря, телеканал «Рада» заработает в новом формате — при студии в Кабмине.

Об этом пишет «ДС» со ссылкой на слова директора канала Вадима Перенчука.

По его словам, это один из первых шагов в обновлении канала.

— Завтра мы планируем выйти в обновленном формате, полноценно заработаем где-то через месяц. Все, что прописано в законе, останется – сессии и все вещи будут. Что изменилось? Во-первых, уже установлена площадка на втором этаже Рады. Потом у нас есть еще одна передвижная площадка. Теперь студии будут более масштабными, планируем, что из них будет выходить лучшая технологическая картинка. Вы видите, как мы сейчас вещаем – в формате предыдущих технологических эпох. С чем связаны изменения? С политической волей руководства страны. Во-первых, появилось желание усовершенствовать канал. Во-вторых, это все подкрепляется расходами из бюджета: если у нас всегда был бюджет примерно в 60 миллионов гривен, то в 2022 он увеличился на 320. Структура руководства канала не изменилась, — прокомментировал грядущие изменения Вадим Перенчук.

На «Раде» добавили, что для спикеров там не будет цензуры.

Помимо вышеперечисленного, СМИ пишут, что телеканал планируют выводить и на региональный уровень, так как на «Раду» искали редактора по регионам.

Как сообщалось, СМИ написали о негласной «методичке» для сотрудников канала «Дом».