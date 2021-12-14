Президент Владимир Зеленский считает проявлением страха неготовность Германии продать Украине летальное оружие.

Свою точку зрения он изложил в интервью La Repubblica.

Он акцентировал, что ряд европейских стран мешают Украине подготовиться к возможному вторжению регулярных российских войск.

— Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии должна иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх, — рассказал Владимир Зеленский.