Аппарат Верховной Рады не может найти заявление на увольнение, написанное главой Минкульта Александром Ткаченко. Спикер ВРУ Руслан Стефанчук объяснил это божественным промыслом.

Об этом пишет Kp.ua.

Министр переспросил, нужно ли ему писать новое заявление на увольнение, так как его намерения в этом вопросе остаются прежними. Председатель парламента Руслан Стефанчук попросил его еще раз подумать.

— Я откровенно говорю, что официально заявления в Верховной Раде нет и я считаю господина Александра одним из лучших министров в правительстве. Если даже такой порыв у него был, я очень прошу, вы делаете очень много хороших дел, давайте подумайте. Если заявления нет в Раде, может на это воля Божья. Я буду очень рад, если вы измените своё решение и мы будем дальше строить украинскую информационную политику и культуру, — приводят журналисты слова спикера.