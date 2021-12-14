Впервые на публичном уровне власти РФ заявили, что не передали Всемирной организации здравоохранения полную информацию о российской вакцине Sputnik.

Об этом пишет «ЭМ», ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Глашатай Кремля заявил, что они якобы пытаются исправить ситуацию, чтобы российский продукт одобрили в Европе и США.

По словам Пескова, его начальник хочет регистрации Sputnik в других странах, однако он не обеспокоен длительным процессом проверок и не имеет претензий к ведомствам, которые рассматривают этот вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что Россия своровала формулу «Спутника».