Впервые на публичном уровне власти РФ заявили, что не передали Всемирной организации здравоохранения полную информацию о российской вакцине Sputnik.
Об этом пишет «ЭМ», ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Глашатай Кремля заявил, что они якобы пытаются исправить ситуацию, чтобы российский продукт одобрили в Европе и США.
По словам Пескова, его начальник хочет регистрации Sputnik в других странах, однако он не обеспокоен длительным процессом проверок и не имеет претензий к ведомствам, которые рассматривают этот вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Россия своровала формулу «Спутника».
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Впервые на публичном уровне власти РФ заявили, что не передали Всемирной организации здравоохранения полную информацию о российской вакцине Sputnik.
Об этом пишет «ЭМ», ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Глашатай Кремля заявил, что они якобы пытаются исправить ситуацию, чтобы российский продукт одобрили в Европе и США.
По словам Пескова, его начальник хочет регистрации Sputnik в других странах, однако он не обеспокоен длительным процессом проверок и не имеет претензий к ведомствам, которые рассматривают этот вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Россия своровала формулу «Спутника».