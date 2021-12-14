Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370,66 тысячи евро Маргарите Грачевой — в 2017 году ее муж отрубил женщине кисти рук на почве ревности.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на решение суда.

Согласно ему, Россия должна выплатить женщине 330,66 тысяч евро за медицинские услуги, расходы и потерю дохода, а также еще 40 тысяч евро — в качестве компенсации морального ущерба.

Двум другим жертвам домашнего насилия из РФ, обратившимся в ЕСПЧ, суд назначил выплаты по 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и по 5 тысяч евро за судебные издержки.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу.