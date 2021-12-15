Депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко раскритиковала закрытие интернатов для детей согласно Государственной реформе.

Это обсуждали в ходе годового отчета о работе губернатора в понедельник, 13 декабря, передает корреспондент НикВести.

Татьяна Демченко напомнила, что санатории «Дубки» и «Южный» уже закрыли, на следующей сессии областного совета намерены рассматривать вопрос закрытия еще 3 интернатов.

— От вас зависит ситуация с существованием или закрытием целого ряда объектов областной коммунальной собственности, где лечились и содержались дети. Ни при какой власти, ни при каком раскладе, при ужасном состоянии с поступлением финансов в Николаевскую область такого не было. Мы пережили и не это, — высказалась депутат.

Она убеждена, что громадам Николаевщины следует объединиться, чтобы избежать радикальных мер в отношении таких детских учреждений.

— Сейчас у нас предостаточно средств в результате децентрализации, я не говорю про областной бюджет, я говорю о местных бюджетах. Но мы вместо того, чтобы объединить усилия, отработать программы, объединить средства со всех громад и местных бюджетов и дать эти деньги детям, к сожалению, закрываем интернаты и санатории, — добавила Татьяна Демченко.

Как писали НикВести ранее, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ответил, что не хочет закрывать интернаты для детей на Николаевщине, но того требует Государственная реформа.