Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что не хочет закрывать интернаты для детей на Николаевщине, но того требует Государственная реформа.

Об этом шла речь в ходе годового отчета о работе губернатора сегодня, 13 декабря, передает корреспондент НикВести.

Депутат Николаевского облсовета от «ОПЗЖ» Татьяна Демченко задала Виталию Киму вопрос, зачем закрывать эти учреждения. В ответ чиновник попросил Татьяну Демченко «не перекладывать ответственность депутатов на его политическую волю».

— Есть программа децентрализации и реорганизации, которая должна реформировать в сфере образования, в том числе, в детских учебных заведениях. Это закон, который мы должны выполнять, хочу я этого или не хочу. Вы думаете, я хочу закрывать или реорганизовывать какие-то учреждения? Не хочу, — сказал Виталий Ким.

Он заявил, что Татьяна Демченко хочет не услышать от него ответ, а «выступать». Губернатор добавил, что не хочет закрывать интернаты, но вынужден это сделать.

— Политической воли до этого не было это делать, все играли в политику и заигрывали с электоратом. Это вынужденное решение для меня и очень неудобное. Мое предложение к вам – предлагайте. Но не так: «Не закрывайте школы!», а где деньги взять? Забрать у других детей или снять с медиков? Дайте предложение письменное с бюджетом и я не буду с вами дискутировать, — озвучил свою позицию Виталий Ким.

Его заместитель Александр Трайтли, ответственный за направление образования, пояснил: здания бывших интернатов переходят на баланс громад и могут использоваться только по назначению.

— Ни одного интерната как помещение мы не закрываем. Все здания, интернаты в которых мы ликвидируем, мы передаем в ОТГ, и, согласно Закону об образовании, эти здания могут быть использованы исключительно по целевому назначению, то есть, предоставление образовательных услуг или услуг в сфере медицины, или услуг в сфере социальной защиты, — сказал Александр Трайтли.

Также он отметил, что депутаты областного совета «дотянули до последнего момента» этот вопрос, учитывая также передачу профессионально-технических училищ, которые за несколько лет начали разрушаться.

— Два ПТУ, я лично видел, развалились, потому что не было никаких капитальных вложений, а были чрезвычайные ситуации и мы не могли выделить деньги из резервного фонда. Спасибо, что наконец-то приняли волевое решение и мы можем обновлять наши профессионально-техничные учреждения в нашей области, — добавил замглавы облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что Александр Трайтли поблагодарил замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко за содействие в создании гериатрического пансионата на базе бывшего интерната в Привольном.