Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил на встречу в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Встреча запланирована на четверг 16 декабря. Ожидается, что после проведения переговоров Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский выступят с совместным заявлением для представителей медиа.

Начало прямой трансляции пресс-конференции лидера Украины и Генерального секретаря НАТО ожидается в 9:15 по киевскому времени.

Сообщается, что после встречи они выступят с общим заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО в 09:15 (по киевскому времени).

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.