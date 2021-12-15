Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил на встречу в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Встреча запланирована на четверг 16 декабря. Ожидается, что после проведения переговоров Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский выступят с совместным заявлением для представителей медиа.
Начало прямой трансляции пресс-конференции лидера Украины и Генерального секретаря НАТО ожидается в 9:15 по киевскому времени.
Сообщается, что после встречи они выступят с общим заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО в 09:15 (по киевскому времени).
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил на встречу в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Встреча запланирована на четверг 16 декабря. Ожидается, что после проведения переговоров Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский выступят с совместным заявлением для представителей медиа.
Начало прямой трансляции пресс-конференции лидера Украины и Генерального секретаря НАТО ожидается в 9:15 по киевскому времени.
Сообщается, что после встречи они выступят с общим заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО в 09:15 (по киевскому времени).
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.