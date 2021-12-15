Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.
Соответствующий указ №654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.
— Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Ватикане, —говорится в документе.
Андрей Юраш — украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.
Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).
Напомним, ранее папа Римский Франциск заверил, что молится за Украину и ее народ, и призвал к снижению напряженности на границе не посредством оружия, а путем международного диалога.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.
Соответствующий указ №654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.
— Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Ватикане, —говорится в документе.
Андрей Юраш — украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.
Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).
Напомним, ранее папа Римский Франциск заверил, что молится за Украину и ее народ, и призвал к снижению напряженности на границе не посредством оружия, а путем международного диалога.