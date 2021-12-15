Европейская комиссия инициировала введение более строгих правил приема мигрантов, которые используются третьими странами для оказания политического давления на экономический альянс.

Об этом пишет Dnevnik.

Комиссия ЕС предлагает ряд нововведений для управления внешними и внутренними границами Шенгенской зоны. Брюссель планирует унифицировать условия закрытия границ в случае кризиса здравоохранения. Изменения предусматривают введение единых критериев для восстановления пограничного контроля, включая временные ограничения на поездки при достижении определенных уровней распространения COVID-19.

Помимо внешних границ, Европейская комиссия предлагает изменения во внутреннем управлении. Сюда входит получение дополнительной информации и разъяснений от национальных властей, которые решают возобновить пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны. Причина в том, что шесть европейских стран — Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия — проводят пограничный контроль более шести лет подряд, ссылаясь на риск терроризма и организованной преступности.

Наиболее значительным изменением является возможность возвращения нелегальных мигрантов, пойманных на внутренней границе ЕС, в страну, через которую они въехали в Союз, без восстановления пограничного контроля. Вместо этого Еврокомиссия предлагает контролировать незаконные передвижения незарегистрированных мигрантов с помощью полицейских облав, проводимых совместными международными группами правоохранителей. Выявленные нарушители будут возвращены по двусторонним соглашениям о реадмиссии.

Европейская комиссия также впервые предлагает предусмотреть правила, относящиеся к так называемым «использованиям мигрантов в политических целях», так как именно таким образом ЕС классифицирует миграционный кризис на своих границах с Беларусью.

Предполагается ввести новые правила подачи ходатайства о предоставлении убежища, которые менее благоприятны для мигрантов, чем существующие правила действующего европейского законодательства о предоставлении убежища. В начале декабря Европейская комиссия предложила применить такие меры в виде исключения и временно в Польше, Литве и Латвии, чтобы помочь им с тысячами мигрантов, прибывающих из Беларуси.

Напомним, мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.