В Херсонской области продолжаются учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

Несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом. По легенде учений, военные должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

— За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего Объединенными силами, эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. И в боевых условиях они будут действовать также эффективно и прикрывать опасные направления от реального противника.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 — в Луганской области.