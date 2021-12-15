Государственный концерн «Укроборонпром» на официальном уровне заявил о начале процедуры ликвидации, по окончанию которой на его фундаменте создадут холдинг «Оборонительные системы Украины».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Регистрацию решения правительства о роспуске концерна произвели 13 декабря. Как только будут улажены все формальные процедуры, концерн преобразуют в акционерное общество.

— С сегодняшнего дня, 13 декабря, государственный концерн «Укроборонпром», созданный при Януковиче-Саламатине (бывший министр обороны, - прим), находится в состоянии прекращения. Государственную регистрацию соответствующего решения Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года осуществили сегодня, — сказано в сообщении.

Напомним, государственный концерн «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов в должность директора госпредприятия «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» в Николаев.