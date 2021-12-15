Немецкий суд вынес обвинительный вердикт по делу о заказном убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Судья приговорил убийцу Вадима Красикова, по данным журналистов, связанного с ФСБ, к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Об этом пишет Insider.

Судья согласился с доводами прокуратуры и дал именно такой срок, какой затребовала сторона обвинения. Прокурор Николаус Форшнер утверждал, что стреляя в Хангошвили, Красиков «выполнял государственный заказ».

Журналисты из сразу из двух расследовательских проектов писали, что Вадим Красиков входил в спецподразделение «Вымпел» Федеральной службы безопасности РФ. Этот Красиков также причастен к убийствам двух бизнесменов в пределах Российской Федерации, за которые он никогда не был судим. В Германию Красиков прибыл с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова.

Убитый Зелимхан Хангошвили был политическим беженцем в Германии, пережил ряд покушений в Грузии и Украине. Россия охотилась за чеченским политиком, а Владимир Путин бездоказательно обвинял его в причастности к серии терактов.

Ранее сообщалось, немецкое следствие уверено в связи между киллером Вадимом Красиковым и российскими спецслужбами.