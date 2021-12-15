По результатам социологического опроса гражданской сети «ОПОРА», почти 11% избирателей среди жителей южных областей страны пытались подкупить на выборах.

Такие выводы презентовали в Николаеве во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

64,5% опрошенных украинцев заявили, что не готовы продать свой голос ни при каких условиях. Среди тех, кто может согласиться на подкуп, 12% респондентов оценивают свой голос на выборах менее чем в 500 гривен.

Причина, почему избиратели соглашаются получить деньги или другое материальное вознаграждение от кандидата или партии в обмен на поддержку на выборах — дополнительная возможность подзаработать. В этом убеждены 82,5% респондентов. Еще 65% считают, что людям все равно, за кого голосовать, если предлагают деньги.

Также более половины (56%) опрошенных убеждены, что люди берут деньги, но голосуют по собственному усмотрению. Чаще всего с предложениями подкупа сталкивались избиратели, проживающие на западе Украины (14,4%), в центральной части страны этот показатель составляет 11,6%, на юге — 10,7%, на востоке Украины — 6,3% опрошенных.

В рамках опроса респонденты выражали свое отношение также к так называемой «избирательной благотворительности», когда кандидаты и партии накануне выборов предлагают разные виды помощи. Оказалось, что 42% положительно относятся к предоставлению медицинских препаратов, продуктов, техники, организации досуга и развлечений, благоустройства территорий, помощи армии или церкви, когда это осуществляют субъекты избирательного процесса перед выборами. 51,5% относятся к этому отрицательно.

— Зафиксированные случаи подкупа избирателей часто не отражают полноту и масштаб злоупотребления. Через социологическое исследование имеем первые результаты восприятия гражданами этого явления. Почти 12% избирателей, которые сталкивались с подкупом, и 42% опрошенных, которые положительно воспринимают предвыборную благотворительность, де-факто косвенный подкуп, сигнализируют, что проблема значима, — подчеркнул координатор гражданской сети «ОПОРА» в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

В обсуждении участвовали местные эксперты, представители общественных организаций и СМИ, заинтересованные граждане. Исследование провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews, — прим.) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос состоялся при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В ноябре сообщалось, что Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал гражданской сети «ОПОРА» в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города. Как известно, в пользу победителя Игоря Терехова зафиксированы фальсификации.