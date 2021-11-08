Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал гражданской сети «ОПОРА» в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города.

Об этом из зала суда сообщает «Суспільне».

Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах, поскольку там были неточности в протоколах избирательных комиссий. В этих районах сеть фиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова.

Истец теперь должен заплатить 3 тысячи 632 гривны судебного сбора.

Напомним, 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Как сообщалось, гражданская сеть ОПОРА провела свою аналитику прошедших мэрских выборов в Харькове и пришла к выводу, что Игорь Терехов, вероятно, получил высокие результаты из-за пассивности избирателей и благодаря тому, что административный ресурс был на его стороне.

Позже стало известно, что ОПОРА выявила очередные несоответствия данных протоколов подсчета голосов на выборах городского головы Харькова на избирательных участках, где были ее наблюдатели, с протоколами районных территориальных комиссий.