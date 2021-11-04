Гражданская сеть ОПОРА выявила очередные несоответствия данных протоколов подсчета голосов на выборах городского головы Харькова на избирательных участках, где были ее наблюдатели, с протоколами районных территориальных комиссий.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

По подсчетам наблюдателей ОПОРЫ, на сегодня речь идет об общем несоответствии в более, чем 800 голосов избирателей.

На сегодняшнем брифинге старший аналитик Гражданской сети Александр Клюжев рассказал о 572 голосах, которые отошли в пользу кандидата Игоря Терехова. Спустя несколько часов ОПОРА опубликовала очередные документы о несоответствии данных еще на 30 из 40 участков избирательного округа Холодногорского района суммарно еще на 248 голосов.

Глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская сообщила, что в связи с выявленными нарушениями организация уже подала соответствующие жалобы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию, а также в ЦИК.

Кроме того, ОПОРА готовит иск в суд.

Напомним, 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Как сообщалось, гражданская сеть ОПОРА провела свою аналитику прошедших мэрских выборов в Харькове и пришла к выводу, что Игорь Терехов, вероятно, получил высокие результаты из-за пассивности избирателей и благодаря тому, что административный ресурс был на его стороне.