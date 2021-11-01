Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Решение приняли единогласно, сообщает РБК-Украина.

— На основании протокола о результатах голосования (ТИК, — прим.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов, —заявила глава избиркома.

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

Как сообщалось, гражданская сеть «ОПОРА» провела свою аналитику прошедших мэрских выборов в Харькове и пришла к выводу, что Игорь Терехов, вероятно, получил высокие результаты из-за пассивности избирателей и благодаря тому, что административный ресурс был на его стороне.