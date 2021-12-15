Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на пятницу, 17 декабря, внеочередное заседание сессии горсовета, чтобы принять решение об утверждении суммы разницы в тарифах на теплоснабжение.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Мэр пояснил, что сегодня на заседании Ассоциации городов Украины общинам презентовали механизм получения из государственного бюджета компенсаций разницы в тарифах, но для этого нужно принять соответствующее решение сессии. Таким образом, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» должно получить из государственного бюджета 264 миллиона гривен, а «Николаевская ТЭЦ» – 104 миллиона гривен.

— Очень важно принять это решение до конца недели, чтобы в пятницу послать документы в Киев и получить средства до конца текущего бюджетного года… Эти средства будут направлены на погашение задолженности за потребленный газ в предыдущие периоды. Давайте слаженно отработаем этот вопрос. Так что жду всех в пятницу в 10:00 в сессионном зале, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, «Николаевоблтеплоэнерго» потребуется ₴330 млн компенсации из горбюджета, если тариф на тепло останется прежним.

Ранее сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.