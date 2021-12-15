Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков и секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько на примерах показали, почему сокращение штата чиновников может быть лишь безрезультатной видимостью.

Эту тему они обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько

В начале Дмитрий Фалько заявил, что сокращение штата чиновников мэром Днепра Борисом Филатовым по сути не вышло за пределы эффектного жеста.

— Надо смотреть в деталях. Это очень красиво звучит в заголовках газет, но потом, если смотреть по сути, что произошло, когда уволили 300 чиновников, а на следующий день на работу приняли 400, то штат увеличили. Это произошло в тот период, когда многие функции центральной власти передавались местным советам … он (Борис Филатов, - прим) вынужден был набрать людей на другой функционал, — акцентировал сопартиец Александра Сенкевича.

Виталий Луков продолжил цепочку примеров, описав ситуацию в Николаеве.

— По-другому называются одни и те же люди. Небольшой пример. Мы открыли туристическо-информационный центр, там работают люди, три человека. Можно создать туристическо-информационный центр в качестве коммунального учреждения. Это за бюджетные деньги, но три человека не будут считаться чиновниками. Мы открыли туристическо-информационный центр как отдел департамента экономики и они числятся у нас как чиновники. Вот мы можем сократить троих чиновников, открываем коммунальное учреждение, принимаем туда три чиновника и бухгалтера, однако мы показываем всем, что как бы сократили чиновников, — очертил положение дел первый вице-мэр Николаева.

А Дмитрий Фалько поддержал его и подытожил: «Количество чиновников на самом деле будет сокращено. Все честно».

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал, что новая структура мэрии будет сформирована и вынесена на рассмотрение депутатов горсовета в первом квартале 2022 года.