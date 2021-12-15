Общественная организация «Стоп шлам», объединяющих жителей Николаевской области, пострадавших от отходов производства Николаевского глиноземного завода, будет судиться с предприятием в Верховном суде.

Об этом говорится в заявлении общественной организации «Стоп шлам».

В сообщении сказано, что Николаевский апелляционный суд, удовлетворив вчера, 14 декабря, апелляцию Николаевского глиноземного завода на решение суда первой инстанции о компенсации пострадавшим от красного шлама, фактически признал, что украинские граждане не имеют права на получение компенсации за причиненный их здоровью вред.

В заявлении указывается, что для решения апелляционного суда, отменившего вердикт о компенсации для пострадавших, нет правовых оснований.

— Оно принято исключительно под давлением власти, которая предала николаевцев. Интересы российских олигархов-собственников НГЗ для власти оказались важнее. Именно поэтому все время слушания дела на активистов организации «Стоп шлам», адвокатов, которые отстаивали интересы потерпевших, и самих судей оказывалось беспрецедентное давление. Полиция, топ-чиновники из Министерства юстиции, верхушка депутатского корпуса правящей партии в едином порыве защищали грязные дела собственников НГЗ от справедливых требований потерпевших украинских граждан, – заявили в «Стоп шлам».

Также организация сообщила, что продолжит борьбу «за конституционные права украинских граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного нарушением этого права».

— Мы готовы добиваться справедливости в Верховном Суде и противостоять любому давлению, – говорится в заявлении.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить моральный ущерб за вред экологии и здоровью людей, наносимый красным шламом.

В мае 2021 года Заводский районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Глава парламенткой фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что Николаевский глиноземный завод шантажирует группа экологических активистов.