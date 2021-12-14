Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Николаевского глиноземного завода на решение Заводского районного суда.

Такое решение было принято во время судебного заседания сегодня, 14 декабря, сообщается на странице завода в Facebook.

Таким образом, решение о взыскании с завода 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп шлам» отменено.

Указывается, что в своем иске псевдоактивисты организации «Стоп шлам» предоставили единственное доказательство – психологическую экспертизу. Согласно ее выводов, 1279 человек «морально пострадали» от действий завода и нуждаются в компенсации в 9,2 миллиарда гривен.

— Впоследствии выяснилось, что эти люди либо не существуют, либо не знали, что их данные используют, а уставом «Стоп шлам» даже не предусмотрено распределение средств. Кроме того, истец даже не уплатил судебный сбор, что обязательно для открытия дела. Но судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва отклонила все ходатайства МОС и в рекордные сроки приняла решение – взыскать с завода эту фантастическую сумму, – рассказал адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Адвокаты завода обжаловали это решение, а правоохранители открыли сразу несколько уголовных дел в отношении учредителей ГО, экспертов и судей, которые вынесли решение в пользу «Стоп шлама» с многочисленными нарушениями.

— Мы не раз обращали внимание на незаконность и абсурдность решения суда первой инстанции, где судья Ирина Боброва откровенно подыграла псевдоактивистам из «Стоп шлама», поэтому рады, что апелляционная инстанция тщательно изучила все материалы дела и приняла законное решение – отменить решение первой инстанции и полностью отказать в иске. Дальше уже задача правоохранительных органов разобраться как так сложилось, что суд первой инстанции, ОО «Стоп шлам», эксперты и тому подобное действовали так слаженно, – подчеркнул адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Напомним, в мае 2021 года сообщалось, что Николаевский глиноземный завод намерен оспаривать решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с предприятия 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку. НГЗ считает решение незаконным и противоправным.