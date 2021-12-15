Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву относительно возможности включения в процесс освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев, в частности, крымских татар.

Об этом он сказал во время встречи с азербайджанским лидером в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

— Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса, — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил президента Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 26 ноября во время пресс-марафона, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, Президент Владимир Зеленский выразил надежду на помощь президентов Турции Реджепа Эрдогана и США Джо Байдена в вопросе освобождения украинских военнопленных и заложников, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и России.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 — в Луганской области.