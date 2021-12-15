Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможности переговоров с РФ по Донбассу не только в Нормандском формате.

Об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции по завершению заседания саммита Восточного партнерства, сообщает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате «Нормандской четверки», и это было предметом обсуждения на встрече с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

— Мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату, — заявил Владимир Зеленский, добавив, впрочем, что не видит потребность проводить нормандский саммит просто ради встречи и ожидает решения лидерами накопленных вопросов, вроде открытия КПВВ на админлинии с Донбассом.

Владимир Зеленский признал, что эффективности Нормандского формата пока нет.

— Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи, — заявил Владимир Зеленский.

Поэтому Украина выступает также за привлечение США, но не в Нормандский, а в новый формат, намекнув на то, что готовности расширять Нормандию пока нет.

— Я хотел бы, чтобы США играли ведущую роль. Это может быть трехсторонний формат. Но это не может быть без Украины.Ничего не может быть за спиной Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина рассматривает возможность прямых переговоров с РФ.

— Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации, и его нет, — добавил Владимир Зеленский.

Впрочем, он привел пример того, что даже Армения и Азербайджан смогли договориться о прямых переговорах — президенты Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними была «теплая встреча».

— Верим, что так когда-нибудь будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву относительно возможности включения в процесс освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев, в частности, крымских татар.