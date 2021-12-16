Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

— Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица международный розыск, — говорится в ответе.

МВД отказалось объявлять Наталью Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить ст. 3 Устава Интерпола, которая гласит, что Организации строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.