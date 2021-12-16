Президент Франции Эммануэль Марон впервые публично допустил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной, однако добавил, что во Франции в такой мере практически нет необходимости.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает BFMTV после большого интервью президента одному из телеканалов.

На вопрос о потенциальном внедрении обязательной вакцинации, как делает Австрия, Макрон сказал, что «такая гипотеза, конечно, существует». В то же время президент отметил, что с нынешней ситуацией во Франции можно сказать, что это и так произошло, потому что уже 90% людей того возраста, в котором можно делать прививки, получили обе дозы.

Юридически во Франции вакцинация обязательна для медиков и персонала ухода, остальное население стимулировали широким применением ковид-сертификатов в качестве пропусков.

Эммануэль Макрон призвал французов не медлить с получением усиливающей дозы вакцины, если для этого настало время.

Он предположил также, что, возможно, от коронавируса придется вакцинироваться каждый год, как от гриппа, потому что вирус будет изменяться и адаптироваться.

В последнюю неделю новая волна эпидемии во Франции продолжила нарастать, ежедневные показатели заражений с более 60 тысяч больных уже побили рекорды прошлой осени и весны. Количество смертей среди коронабольных при этом в разы ниже.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры государств говорили об урегулировании ситуации на Донбассе и об энергетике.