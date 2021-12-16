В преддверии запланированных на 24 декабря первых в истории Ливии выборов президента страны вооруженные люди захватил правительственный квартал в Триполи.

Как сообщает «Новое время», боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра страны Фаиза Сараджа.

Сам же глава Правительства национального согласия на данное время эвакуирован. Кто именно из противоборствующих группировок Ливии организовал осаду, пока точно не ясно.

В то же время боевики действующей в Триполи группировки Ас-Самуд ранее заявляли, что не допустят проведения в стране президентских выборов, пригрозив заблокировать в столице все государственные учреждения.

После свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году сформировать в Ливии единый орган управления так и не удалось.

Сейчас в стране фактическое двоевластие. В данное время ею правят признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Сараджем и временное правительство, которое поддерживает глава так называемой Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Напомним, что в Иране 18 июня состоялись выборы президента страны. Согласно результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, победил Сейед Ибрахим Раиси.