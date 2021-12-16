Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты от «Слуги народа» постоянно попадают в скандалы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По мнению Александра Корниенко, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.

— Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, успевших попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками, – пояснил парламентарий.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известны.

— Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать, – отметил Александр Корниенко.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сфабриковал несколько дел против представителей их политсилы, поскольку не хотел уходить в отставку.