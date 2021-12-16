Попавший в плен рядовой росармии Виктор Агеев

Суд районного уровня в Ростове-на-Дону обнародовал текст приговора, который изобличает нахождение регулярной армии РФ на территории Украины. Рассматриваемое дело касалось коррупции при поставках провианта на Донбасс.

На несостыковку с официальной позицией Кремля обратил внимание Znak.

На скамье подсудимых находился замуправляющего по военному питанию частного предприятия, его признали виновным в даче взяток санитарному врачу в звании подполковника, который вымогал по 90 тысяч рублей ежемесячного обеспечения, чтобы не вмешиваться в поставки продовольствия российским военным на Донбассе.

— В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе … Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории «ДНР» и «ЛНР», — из материалов процесса.

Показания обвиняемого свидетельствуют о масштабах групп российских военных, проникнувших на территорию Украины. Так, пропитание для них завозилось каждые две недели — по 70 машин «с общим объемом более 1300 тонн». В числе завозимого были овощи, консервы и мука. А общая сумма одной партии поставляемых пайков достигала 130 миллионов рублей.

— По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны», — акцентирует Znak.

В Кремле продолжили отрицать наличие российских войск в Украине и после приговора.

— Это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ, — напирает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины.