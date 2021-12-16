Сенат США вчера одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в размере около 770 миллиардов долларов, семь из которых уйдут на противодействие Китаю. На нужды ВСУ предусмотрели 300 миллионов долларов.
Об этом информирует Dnevnik.
За документ проголосовали 88 сенаторов, против — 11. Палата представителей одобрила законопроект на прошлой неделе, и теперь он будет подписан президентом Джо Байденом.
В новый оборонный бюджет включили средства для повышения заработной платы как военных, так и гражданских служащих Министерства обороны. Заложены и средства на закупку новых военных самолетов и кораблей
На поддержку вооруженных сил Украины выписали 300 миллионов долларов, на сотрудничество со странами Балтийского региона в сфере безопасности в два раза меньше, а на Европейскую оборонную инициативу — 4 миллиарда.
В свою очередь, на противодействие Китаю в тихоокеанском регионе запланировано 7,1 миллиарда долларов. Последняя статья расходов является частью Pacific Restraint Initiative. В этой же стратегии содержится заявление Конгресса о поддержке Тайваня.
Также был введен запрет для Пентагона на заказ продукции, произведенной принудительным трудом в концентрационных лагерях уйгуров в регионе Синьцзян.
Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сенат США вчера одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в размере около 770 миллиардов долларов, семь из которых уйдут на противодействие Китаю. На нужды ВСУ предусмотрели 300 миллионов долларов.
Об этом информирует Dnevnik.
За документ проголосовали 88 сенаторов, против — 11. Палата представителей одобрила законопроект на прошлой неделе, и теперь он будет подписан президентом Джо Байденом.
В новый оборонный бюджет включили средства для повышения заработной платы как военных, так и гражданских служащих Министерства обороны. Заложены и средства на закупку новых военных самолетов и кораблей
На поддержку вооруженных сил Украины выписали 300 миллионов долларов, на сотрудничество со странами Балтийского региона в сфере безопасности в два раза меньше, а на Европейскую оборонную инициативу — 4 миллиарда.
В свою очередь, на противодействие Китаю в тихоокеанском регионе запланировано 7,1 миллиарда долларов. Последняя статья расходов является частью Pacific Restraint Initiative. В этой же стратегии содержится заявление Конгресса о поддержке Тайваня.
Также был введен запрет для Пентагона на заказ продукции, произведенной принудительным трудом в концентрационных лагерях уйгуров в регионе Синьцзян.
Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.