Сенат США вчера одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в размере около 770 миллиардов долларов, семь из которых уйдут на противодействие Китаю. На нужды ВСУ предусмотрели 300 миллионов долларов.

Об этом информирует Dnevnik.

За документ проголосовали 88 сенаторов, против — 11. Палата представителей одобрила законопроект на прошлой неделе, и теперь он будет подписан президентом Джо Байденом.

В новый оборонный бюджет включили средства для повышения заработной платы как военных, так и гражданских служащих Министерства обороны. Заложены и средства на закупку новых военных самолетов и кораблей

На поддержку вооруженных сил Украины выписали 300 миллионов долларов, на сотрудничество со странами Балтийского региона в сфере безопасности в два раза меньше, а на Европейскую оборонную инициативу — 4 миллиарда.

В свою очередь, на противодействие Китаю в тихоокеанском регионе запланировано 7,1 миллиарда долларов. Последняя статья расходов является частью Pacific Restraint Initiative. В этой же стратегии содержится заявление Конгресса о поддержке Тайваня.

Также был введен запрет для Пентагона на заказ продукции, произведенной принудительным трудом в концентрационных лагерях уйгуров в регионе Синьцзян.

Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.