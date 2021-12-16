В Николаеве 21 декабря с 12:00 до 13:00 запланирована разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов, чтобы в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» на ремонт зашло судно «Александр Охрименко».

Об этом сообщили в пресс-службе КП «ЭЛУ автодорог».

Резервный день разводки мостов — 22 декабря.

— Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута по городу, — сказано в сообщении.

Отметим, что аварийно-спасательное судно «Александр Охрименко» предназначено для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ, оно может обеспечивать тушение объектов как в порту, так и в море.

Также к уже имеющемуся на борту оборудованию в виде: водолазной станции, барокамеры и другому необходимому водолазному имуществу будет дополнительно приобретено водолазное снаряжение и оборудование для проведения водолазных, подводно-технических и судоподъемных работ в море, а также современное аварийно-спасательное имущество.

Во вторник, 14 декабря, в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».