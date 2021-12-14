Во вторник, 14 декабря, в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Предыдущее название судна — «Святая Ольга».
Теплоход, ранее бывший научно-исследовательским судном, покинул город при помощи буксиров.
Отметим, что ранее на торгах его продали на металлолом, тендер выиграло ООО «Югвторметгруп» за 14 миллионов гривен.
Три года назад научно-исследовательское судно «Святая Ольга» при заходе в акваторию Николаевского судостроительного завода столкнулось с разведенным Ингульским мостом.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Во вторник, 14 декабря, в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Предыдущее название судна — «Святая Ольга».
Теплоход, ранее бывший научно-исследовательским судном, покинул город при помощи буксиров.
Отметим, что ранее на торгах его продали на металлолом, тендер выиграло ООО «Югвторметгруп» за 14 миллионов гривен.
Три года назад научно-исследовательское судно «Святая Ольга» при заходе в акваторию Николаевского судостроительного завода столкнулось с разведенным Ингульским мостом.