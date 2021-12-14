Во вторник, 14 декабря, в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Предыдущее название судна — «Святая Ольга».

Теплоход, ранее бывший научно-исследовательским судном, покинул город при помощи буксиров.

Отметим, что ранее на торгах его продали на металлолом, тендер выиграло ООО «Югвторметгруп» за 14 миллионов гривен.

Три года назад научно-исследовательское судно «Святая Ольга» при заходе в акваторию Николаевского судостроительного завода столкнулось с разведенным Ингульским мостом.