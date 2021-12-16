Фото сделала «Думская»

Члены партий «За майбутнє» и «Доверяй делам» Одесского облсовета всеми силами противились принятию в регионе Европейской хартии равенства женщин и мужчин, пугая ЛГБТ-шествиями.

Об этом пишет «Думская».

В частности, депутаты Александр Урбанский («За майбутнє») и Юрий Крук («Доверяй делам») стали главными противниками инициативы по гендерному равенству, пытаясь исключить вопрос из повестки дня.

— Потом будут парады, — нарисовал «страшные» перспективы для коллег Юрий Крук, начав с того, что хартия якобы «скрыто продвигает нетрадиционные ориентации, геев».

Для обоснования своей позиции они добавили, что «женщина и мужчина не могут быть полностью уравнены в правах и возможностях, поскольку они разные по своей природе».

Автор проекта от «Европейской Солидарности» Юлия Чухало объяснила, что депутаты не понимают, о чем говорят.

— Никакой пропаганды или продвижения ЛГБТ в Хартии нет. В документе речь идет исключительно о равенстве мужчин и женщин. Их почему-то смущает слово «гендер», которое в тексте иногда применяется, когда речь идет о политике равенства мужчин и женщин — гендерном равенстве. В нашей стране общегосударственная политика гендерного равенства, в области действует программа, где тоже говорится о гендерном равенстве. Все депутаты ее поддержали, даже те, которые сейчас против, а облгосадминистрация выступала ее разработчиком. Что случилось сейчас, непонятно. Видимо, мужчины начали бояться реального равенства, — акцентировала женщина-политик.

Ранее сообщалось, народный депутат Украины от партии «За майбутнє» Анатолий Урбанский призвал коллег из Верховной Рады отказаться от ратификации Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин и насилия в семье.