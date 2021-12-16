Минск просил Москву ссудить 3,5 миллиардов долларов, чтобы «компенсировать выпавшие европейские деньги». В Кремле ответили согласием.

Это свидетельствует из сообщения госагентства БеЛТА.

Первый вице-премьер непризнанного режима Лукашенко Николай Снопков заявил, что осталось утрясти нюансы соглашения.

— На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией, — доложил чиновник.

Он добавил, что в 2022 году Беларусь должна погасить $3,3 млрд, а в 2023 — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Ранее сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.