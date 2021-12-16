Сегодня, 16 декабря, в парламенте большинством голосов приняли постановление к немецким депутатам с предложением признать Голодомор спланированным уничтожением украинской нации.
Об этом информирует ресурс «Гордон».
Инициативу поддержали 329 депутатов при необходимых 226 голосах. Против зачли один голос, еще 29 парламентариев предпочли воздержаться.
В проекте указывается, что «содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада Украины должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях».
— Учитывая важность вопроса признания Голодомора геноцидом, особенно в Германии, которая во многом является передовым государством в контексте содействия восстановлению исторической памяти, постановление необходимо, ведь оно активизирует дискуссию и привлечет внимание к ключевым аргументам Украины, — из пояснительной записки к проекту.
Ранее сообщалось, Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 16 декабря, в парламенте большинством голосов приняли постановление к немецким депутатам с предложением признать Голодомор спланированным уничтожением украинской нации.
Об этом информирует ресурс «Гордон».
Инициативу поддержали 329 депутатов при необходимых 226 голосах. Против зачли один голос, еще 29 парламентариев предпочли воздержаться.
В проекте указывается, что «содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада Украины должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях».
— Учитывая важность вопроса признания Голодомора геноцидом, особенно в Германии, которая во многом является передовым государством в контексте содействия восстановлению исторической памяти, постановление необходимо, ведь оно активизирует дискуссию и привлечет внимание к ключевым аргументам Украины, — из пояснительной записки к проекту.
Ранее сообщалось, Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.