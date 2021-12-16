Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его начальник готов на встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом пишут росСМИ.

Пресс-секретарь уточнил, что у его босса есть некий ультиматум — переговоры должны быть «ориентированы на конкретный результат», не разъяснив значение этой фразы.

— Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а – понятен, b – подготовлен, с – ориентирован на достижение конкретного результата, — добавил глашатай Путина в беседа с журналистами.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на предметные переговоры с Путиным.