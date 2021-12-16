Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его начальник готов на встречу с Владимиром Зеленским.
Об этом пишут росСМИ.
Пресс-секретарь уточнил, что у его босса есть некий ультиматум — переговоры должны быть «ориентированы на конкретный результат», не разъяснив значение этой фразы.
— Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а – понятен, b – подготовлен, с – ориентирован на достижение конкретного результата, — добавил глашатай Путина в беседа с журналистами.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на предметные переговоры с Путиным.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его начальник готов на встречу с Владимиром Зеленским.
Об этом пишут росСМИ.
Пресс-секретарь уточнил, что у его босса есть некий ультиматум — переговоры должны быть «ориентированы на конкретный результат», не разъяснив значение этой фразы.
— Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а – понятен, b – подготовлен, с – ориентирован на достижение конкретного результата, — добавил глашатай Путина в беседа с журналистами.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на предметные переговоры с Путиным.