Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что в ходе сессии 14 декабря депутаты отказались поддерживать решение о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий из-за того, что никто этот проект им не представил на заседаниях фракций.

Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто».

Речь идет о том, что Кабмин с 14 по 19 декабря принимает заявки от муниципалитетов на получение безвозвратной субвенции из госбюджета для приобретения специализированной коммунальной техники, но депутаты отдали за данный проект решения лишь 20 голосов «за», 5 воздержались, не приняли участие в голосовании 25 депутатов.

Артем Ильюк заверил городского голову Александра Сенкевича, что вопрос по лизингу будет проголосован, но для этого необходимо «взаимодействовать с депутатами».

— Если вы хотели принять решение, то почему Степанец не обошел фракции с этим решением? Нормально не поговорил? Или вы не видели сегодня ситуацию в городском совете? Мы все сделали, чтобы соблюсти правила приличия, сохранить лица, чтобы никто не пострадал в этой сессии. Я о моральности сейчас говорю. Если вы хотите принять какое-то решение, то пусть заместитель взаимодействует с депутатами, как это должно быть. Приходит и доносит свою позицию. Тогда лизинг будет проголосован. Вынесите на следующую сессию, дайте возможность нормально поговорить с депутатами. Ломать через колено — не всегда хороший и эффективный способ для принятия решений. Мы же открыты к диалогу, — сказал Артем Ильюк.

До этого городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета, критикующих работу чиновников мэрии, помнить, что его подчиненных контролируют специальные органы, зато депутаты вообще не несут персональной ответственности.