В четверг, 16 декабря, Египет и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности, это произошло в рамках Восьмого заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Арабской Республикой Египет.

Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Египетским космическим агентством предусматривает использование космического пространства в мирных целях. В нем говорится о сотрудничестве стран в космической сфере по ряду направлений, в том числе в сфере дистанционного зондирования Земли, наземной космической инфраструктуры, спутниковых технологий, образования и повышения квалификации и т.д.

Совместная деятельность двух стран должна стать основой для реализации будущих совместных проектов.

Под документом поставили подписи глава Госкосмоса Владимир Тафтай и исполнительный директор Египетского космического агентства Мохамед Эль-Куси.

Ранее NASA показало гигантскую ракету для полета на Луну.