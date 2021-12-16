Новый канал немецкоязычного канала Russia Today был удален с YouTube в течение первых часов эфира. Пропагандисты пытались обмануть перманентную блокировку, которая навсегда закрыла им доступ на сервис Google.

Об этом написало НВ.

В самом хостинге обосновали жесткие шаги тем, что RT нарушил правила платформы.

— Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube, — сказано в сообщении.

В России уже успели связать закономерную блокировку с фашизмом.

— Слова «цифровой фашизм» уже навязли в зубах. Плюрализм и свобода выражения мнений погребена под монополизацией единственно верной — по мнению Google — точки зрения, — сокрушилась замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Напомним, в конце сентября видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.