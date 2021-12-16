Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, регулируется рынок электронных курительных приборов и вводится запрет на рекламу бездымных табачных изделий и курительных приборов на основе табачных изделий.

За принятие документа «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака» (№4358) проголосовали 317 народных депутатов, пишет Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, главными целями закона является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности, заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей. Нормы этого закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях, что поможет предотвратить возникновение никотиновой зависимости у людей.

Таким образом, закон будет способствовать выполнению Национального плана мероприятий в отношении неинфекционных заболеваний для достижения глобальных целей устойчивого развития утвержденного постановлением правительства Украины №530-р от 26.07.2018 года.

Среди прочего, закон предусматривает введение комбинированного медицинского предупреждения (текстовое и графическое предупреждение) на пачках табачных изделий и увеличение размера предупреждений о вреде курения с 50% до 65% от площади пачки. Предупреждения содержат реалистичные изображения болезней, вызванных курением, и ежегодно будут обновляться.

Также закон вводит определение и регулирование бездымных табачных изделий, в частности, табачных изделий для электрического нагрева, и курительных приборов на основе табачных изделий, а также требования к этим изделиям.

Кроме этого изменениями запрещается выкладка, реклама, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и курительных приборов на основе табачных изделий, вводятся требования к маркировке, запрещается использование вкусо-ароматических добавок (фруктовые, ягодные), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещается использование в общественных местах.

Также изменениями в закон Украины № 2899-IV «О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения» вносится новая статья, регулирующая требования по осуществлению деятельности, связанной с производством, оптовой и розничной торговлей, экспортом и импортом электронных сигарет и заправочных контейнеров, а также статья относительно отчетности об ингредиентах и выбросах.

Закон вступает в силу через двенадцать месяцев со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что власти хотят перевести уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.