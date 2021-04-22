Власти хотят перевести уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в материале Экономической правды.

Сейчас розничные торговцы (киоски и магазины, которые продают сигареты) платят 5% соответствующего налога, что также идет в местные бюджеты. Однако правительственным законопроектом обязательства хотят перевести это обязательство на крупных игроков — производителей и импортеров табачных изделий, таких как Philip Morris или Japan Tobacco International (JTI).

По словам собеседников Экономической правды в парламенте, знакомых с ходом написания документа, «табачная» норма появилась в нем в последний момент с подачи председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева.

Как отмечает один из собеседников, он предложил президенту соответствующие изменения со ссылкой на наличие большой доли «теневых» операций в сегменте розничных продаж табака.

По мнению авторов законопроекта, переложение обязанности уплаты табачного розничного акциза на крупных игроков, работающих в прозрачном поле, позволит дополнительно привлечь в бюджет 1,9 миллиардов гривен.

— Все предложения в части местных бюджетов мы с Минфином отработали и их поддерживаем — это приведет к увеличению поступлений общин. Мы даже обратились в Офис президента, чтобы они были рассмотрены как неотложные, — сказал собеседник.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что Министерство финансов не может ввести компенсаторов для каждой общины.

— Однако на финише отдельные лоббисты, прикрываясь именем президента, заложили в концепцию изъятия из бюджетов общин 5% розничного акциза с табака. Поэтому муниципалитеты потеряют 2,4 миллиардов гривен, а справедливых компенсаторов для каждой общины Минфин не может ввести, — заявил он.

Дело в том, что перераспределение акциза на местные общины, как предполагается в документе, будет происходить через государственный бюджет.

Предложенный механизм, считают в Ассоциации городов, не может обеспечить справедливое зачисления налога в местные бюджеты.

По словам Александра Слобожана, такие нормы выгодны владельцам розничных сетей, которые не хотят администрировать местный акциз из табака. Пока нет точных данных, у кого крупнейшие розничные сети, но главным лоббистом соответствующей нормы собеседники называют Бориса Кауфмана, который является совладельцем скандального дистрибьютора «Тедис Украина».

По словам одного из нардепов, соответствующая норма позволяет «Тедису» снять с себя налоговое бремя, с другой — избавиться от мелких конкурентов. В 2020 году, как отметили в самой компании, местные бюджеты получили от нее более 700 миллионов гривен розничного акциза по продаже табачных изделий.

Ранее сообщалось, что табачный производитель Altria, выпускающий сигареты Marlboro, закажет рекламную компанию, чтобы убедить курильщиков в том, что никотин менее вреден.