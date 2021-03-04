Табачный производитель Altria (выпускает сигареты Marlboro) закажет рекламную компанию, чтобы убедить курильщиков, что никотин менее вреден, чем представлялось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания попросила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США устранить неправильные представления о никотине в рамках предлагаемой рекламной кампании стоимостью 100 миллионов долларов.

По словам представителей компании, они начнут продвигать негорючие виды никотина, потому что они якобы устраняют риски для здоровья при курении.

— FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) должно выделить ресурсы и опыт, чтобы исправить глубоко укоренившиеся общественные заблуждения относительно рисков никотина для здоровья, — заявила в письме старший вице-президент Altria Пейдж Мэгнесс.

Ранее НикВести сообщали, что производитель сигарет Marlboro в США - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде.