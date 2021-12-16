«Талибан» санкционировал демонстрацию для десятков женщин, которые вышли в Кабуле, требуя своего права на образование, работу и политическое представительство.

Об этом пишет Le Figaro.

На протесте звучал лозунг «Еда, карьера, свобода!». Собравшиеся скандировали и размахивали транспарантами с требованием пустить женщин в политику.

Хотя демонстрации запрещены новыми хозяевами Афганистана, власти дали свое разрешение на организацию этого марша, который прошел на сильном морозе после первого снегопада.

— Некоторые женщины несли транспаранты, повторяя жалобы талибов, которые сетуют на то, что международное сообщество заморозило миллиарды долларов помощи и средств. Талибан, вернувшийся к власти в середине августа, пообещал управлять менее жестоко, чем когда они впервые пришли к власти в 1990-х годах, но женщины по-прежнему в значительной степени исключены из государственной службы и доступа к государственному среднему образованию. Несмотря на то, что они выиграли право на демонстрацию в четверг, некоторые участники заявили, что все еще опасаются, — отмечает французская газета.

На протяжение всего протеста за женщинами следовали вооруженные винтовками исламисты, которые взвели оружие и размахивали стволами в знак предупреждения.

Ранее сообщалось, перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.