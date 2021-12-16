525 абонентам ЧАО «Николаевская ТЭЦ», в домах которых нет приборов учета, проведут перерасчет с начала отопительного сезона.

Об этом пишет пресс-служба предприятия, передает Преступности.НЕТ.

Как отмечают в публикации, в СМИ появилась информация о начислениях за услуги по теплоснабжению за ноябрь 2021 года. Указано, что объемы потребленной энергии определили по показателям приборов учета, а в случае их отсутствия — по тепловой нагрузке в соответствии с Приказом Министерства регионального развития.

Кроме того, по данным ЧАО «Николаевская ТЭЦ», среди 39 548 абонентов 525 (около 1,3%) — абоненты, дома которых не оборудованы приборами учета по техническим причинам.

— Особенностями этих одноэтажных и двухэтажных зданий является тепловая нагрузка, что значительно превышает нагрузку четырех, пяти, а тем более девятиэтажных зданий. «Николаевская ТЭЦ» предоставила перечень таких зданий на рассмотрение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города для изучения возможности полного отключения от централизованного отопления, поскольку даже установка приборов учета тепловой энергии не решит вопрос уменьшения начислений за тепловую энергию. Именно у этих потребителей возникало больше вопросов по поводу начислений, — говорят в пресс-службе.

На ТЭЦ обязуются привлечь специалистов соответствующей квалификации для актуализации тепловой нагрузки по домам, в которых отсутствуют приборы учета. После этого по результатам выводов независимых специалистов будут осуществлены перерасчеты с начала отопительного сезона потребителям, у которых дома не оборудованы приборами учета.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием газа.