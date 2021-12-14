Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием газа.
Об этом говорится в проекте постановления, копия которого есть в распоряжении Экономической правды.
Такой сценарий прорабатывается по причине критически низких запасов угля на складах и проблемах с импортом электроэнергии из Беларуси.
Согласно документу, проработать вопрос должны Министерство энергетики, Нацкомисия по тарифам, «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз».
— Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа, — говорится в проекте постановления.
По какой цене «Нафтогаз» могут обязать поставлять топливо на электростанции — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.
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Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием газа.
Об этом говорится в проекте постановления, копия которого есть в распоряжении Экономической правды.
Такой сценарий прорабатывается по причине критически низких запасов угля на складах и проблемах с импортом электроэнергии из Беларуси.
Согласно документу, проработать вопрос должны Министерство энергетики, Нацкомисия по тарифам, «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз».
— Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа, — говорится в проекте постановления.
По какой цене «Нафтогаз» могут обязать поставлять топливо на электростанции — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.