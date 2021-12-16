Военнослужащие элитного подразделения 73 морского центра спецопераций имени Кошевого атамана А. Головатого получили солнечные панели с накопителями, которые обеспечат бесперебойную поставку электроэнергии на все объекты острова.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева рассказала, что как только узнала о проблеме с электропитанием во время рабочего визита на остров Майский, сразу начала искать варианты ее решения. В ходе встречи с командующим ССО ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом Анна Замазеева обсудила все нюансы по поводу начала работ по установке солнечных панелей. После многочисленных переговоров с ответственным бизнесом результат не заставил долго ждать.

— Благодаря этому, уже сегодня у нас есть возможность автономного функционирования имеющейся на объекте инфраструктуры. Подчеркну, что все было сделано качественно и без использования бюджетных средств! Не оставляю надежду и продолжаю убеждать наших военных и политическое руководство страны в том, что мы можем хотя бы частично открыть наш исторический остров Майский для туристов. Это будет крутой «магнит» масштаба всей Украины, — отметила Анна Замазеева.

За короткий срок был разработан соответствующий проект и через месяц были проведены монтажные работы по установке на острове всего необходимого высококачественного оборудования:

солнечные панели с накопителями

заменены все электросети (в том числе и в казармах)

установлено новое наружное освещение с энергосберегающими светильниками

реконструированы линии электроснабжения насосной станции.

Как сообщалось, Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов громад в программу социально-экономического развития области.