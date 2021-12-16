Военнослужащие элитного подразделения 73 морского центра спецопераций имени Кошевого атамана А. Головатого получили солнечные панели с накопителями, которые обеспечат бесперебойную поставку электроэнергии на все объекты острова.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета на своей странице в Facebook.
Анна Замазеева рассказала, что как только узнала о проблеме с электропитанием во время рабочего визита на остров Майский, сразу начала искать варианты ее решения. В ходе встречи с командующим ССО ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом Анна Замазеева обсудила все нюансы по поводу начала работ по установке солнечных панелей. После многочисленных переговоров с ответственным бизнесом результат не заставил долго ждать.
— Благодаря этому, уже сегодня у нас есть возможность автономного функционирования имеющейся на объекте инфраструктуры. Подчеркну, что все было сделано качественно и без использования бюджетных средств! Не оставляю надежду и продолжаю убеждать наших военных и политическое руководство страны в том, что мы можем хотя бы частично открыть наш исторический остров Майский для туристов. Это будет крутой «магнит» масштаба всей Украины, — отметила Анна Замазеева.
За короткий срок был разработан соответствующий проект и через месяц были проведены монтажные работы по установке на острове всего необходимого высококачественного оборудования:
Как сообщалось, Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов громад в программу социально-экономического развития области.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Военнослужащие элитного подразделения 73 морского центра спецопераций имени Кошевого атамана А. Головатого получили солнечные панели с накопителями, которые обеспечат бесперебойную поставку электроэнергии на все объекты острова.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета на своей странице в Facebook.
Анна Замазеева рассказала, что как только узнала о проблеме с электропитанием во время рабочего визита на остров Майский, сразу начала искать варианты ее решения. В ходе встречи с командующим ССО ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом Анна Замазеева обсудила все нюансы по поводу начала работ по установке солнечных панелей. После многочисленных переговоров с ответственным бизнесом результат не заставил долго ждать.
— Благодаря этому, уже сегодня у нас есть возможность автономного функционирования имеющейся на объекте инфраструктуры. Подчеркну, что все было сделано качественно и без использования бюджетных средств! Не оставляю надежду и продолжаю убеждать наших военных и политическое руководство страны в том, что мы можем хотя бы частично открыть наш исторический остров Майский для туристов. Это будет крутой «магнит» масштаба всей Украины, — отметила Анна Замазеева.
За короткий срок был разработан соответствующий проект и через месяц были проведены монтажные работы по установке на острове всего необходимого высококачественного оборудования:
Как сообщалось, Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов громад в программу социально-экономического развития области.