В среду, 15 декабря, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета Анна Замазеева, глава областного совета, инициировала внесение проблемных вопросов территориальных громад в программу социально-экономического развития области.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что еще в октябре областной совет направил общинам Николаевщины письма с просьбой предоставить перечень проблемных вопросов по принципу приоритета – от наиболее важных проектов до менее весомых. Анна Замазеева обратила внимание, что благодаря этому, громады смогут обеспечить качественный уровень жизни своего населения.

— Сейчас есть список всех предложенных проектов от каждой территориальной громады. Полученную информацию мы уже проанализировали и структурировали по районам и громадам области, — отметила Анна Замазеева.

Для того чтобы каждая громада и их проблема не осталась без внимания, все проекты будут внесены в областную программу социально-экономического развития. В течение года сэкономленные средства депутаты смогут сразу направлять на решение проблем громад.

— Замечу, что все громады для нас жизненно важны, как и каждый житель нашей области. Поэтому вы можете быть уверены, что вы обеспечены финансовой поддержкой за счет внесения проектов в нашу областную программу, — подчеркнула Анна Замазеева.

Члены комиссии единогласно поддержали предложение главы областного совета. Теперь инициированный вопрос будет включен в перечень вопросов очередной сессии областного совета.

Отметим, что вчера члены постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций не согласовали проект решения сессии «Об областном бюджете на 2022 год», объяснив это «отсутствием баланса» в главном финансовом документе.