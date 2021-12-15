В среду, 15 декабря, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций не согласовали проект решения сессии «Об областном бюджете на 2022 год», объяснив это «отсутствием баланса» в главном финансовом документе.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

При этом комиссия еще не приняла окончательного решение, депутаты вернутся к рассмотрению бюджета сегодня, после изучения всей повестки дня, либо уже непосредственно перед сессий.

Сам проект бюджета представил директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко.

Доходы областного бюджета на 2022 год определили в сумме 2 миллиарда 798 миллионов 722 тысячи гривен, а расходы — 2 миллиарда 791 миллион 706 тысяч гривен.

Резервный фонд составит 11 миллионов 792 тысячи гривен.

Также в документе прописали 1 миллиард 71 миллион 134 тысяч субвенции областному бюджета из госбюджета (почти на 2 миллиона меньше соответствующего показателя 2021 года — прим.).

Распределение субвенций:

64 миллиона 777 тысяч на поддержку учреждений охран здоровья

358 миллионов 453 тысячи на учреждения образования

51 миллион 445 тысяч на покупку жилья

579 миллионов 599 тысяч на ремонт и содержание дорог

2 миллиона 635 тысяч для создания служб на поддержку лиц, пострадавших от домашнего насилия

При этом депутаты приняли решение внести свои изменения в проект решения и взяли паузу в согласовании проекта бюджета.

Напомним, в мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города на следующий год составят 5,1 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.