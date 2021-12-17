Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса «Омикрон». Они назвали его «самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения».

Об этом идет речь в заявлении министров здравоохранения G7.

Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения «Большой семерки».

В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом «Омикрон».

— Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации, — говорится в заявлении.

Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.

— Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальным усилиям по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработки вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий, — говорится в заявлении.

Ранее ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма «Дельта» – это может свидетельствовать о том, что он и более заразен.