Ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма «Дельта» – это может свидетельствовать о том, что он и более заразен.

Препринт исследования был опубликован на сайте университета, пишет The Guardian.

Ученые обнаружили, что «Омикрон» начинает быстро размножаться в бронхах спустя 24 часа после заражения. Отмечается, что оригинальный вирус SARS-CoV-2 и штамм «Дельта» реплицируются в бронхах медленнее.

Несмотря на то, что бронхи не являются верхними дыхательными путями, ученые считают, что из-за распространения вируса именно в этой части дыхательных путей люди будут быстрее и легче передавать его другим.

В то же время в ходе экспериментов заметили, что «Омикрон» распространялся в легких в 10 раз медленнее, чем «Дельта» и оригинальный коронавирус. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что заболевание будет протекать в более легкой форме.

Доктор Майкл Чан Чи-Вай, возглавлявший эксперименты, говорит, что результаты исследования следует воспринимать с осторожностью. По его словам, тяжесть заболевания зависит не только от того, как быстро распространяется вирус, но и от того, как реагирует иммунная система каждого конкретного человека. Но более заразный вирус, который инфицирует большее число людей, может вызывать более серьезное течение заболевания, даже если сам по себе менее патогенен.

Напомним, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.