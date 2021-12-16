В компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.

Об этом пишет РБК-Украина.

— Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против «Омикрон». После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были выявлены нейтрализующие антитела против «Омикрона», нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа, — говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против штамма.

— Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против «Омикрона». Это обнадеживающие первоначальные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом «Омикрон», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 мкг и по подходам к многовалентной вакцине с мРНК.

Ранее британские ученые также обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта «Омикрон», и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.